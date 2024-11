Un ventenne è morto ad Arzachena.

Un giovane ha perso la vita ad Arzachena. Stando alle prime informazioni, il ragazzo è stato trovato morto. Il ventenne, diversi mesi fa, si era allontanato da casa.

La notizia della morte del giovane ha lasciato una profonda angoscia in paese e ha rievocato la tragedia di Ivan Dettori, un altro ragazzo giovanissimo che ha perso la vita lo scorso giugno. Probabilmente sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

