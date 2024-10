All’Olbia calcio scoppia il caso di presunte scommesse e razzismo

Repubblica ha sganciato una bomba: la Procura federale starebbe indagando sull’Olbia calcio per casi di razzismo e scommesse. Una vicenda tutta da chiarire che vedrebbe al centro Ninni Corda, consulente tecnico del club. Lui ha parlato di fake news annunciando querele nei confronti del giornale e del giornalista. La società Olbia calcio ha preso le distanze da quanto denunciato da Repubblica. Ma, al tempo stesso, si dice pronta a prendere provvedimenti. Sia se fosse vero sia se fosse falso.

“La società Olbia Calcio comunica che al momento non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito dalle autorità competenti quindi nelle prossime ore contatterà la procura federale e si renderà disponibile per collaborare affinché venga fatta luce su una vicenda grave ed inaccettabile per un club internazionale che punta su giocatori e staff provenienti da tutto il mondo”. Così replica la società, che si chiama fuori e assicura che reagirà in un caso o nell’altro. Qualora fossero accertate responsabilità da parte di tesserati o collaboratori, la società come parte lesa prenderà tutti i provvedimenti necessari in ogni sede possibile, se invece tali accuse risultassero false ed infondate, Olbia Calcio perseguirà i responsabili in ogni sede possibile Civile e Penale”.

