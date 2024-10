Passeggiata da incubo a Costa Paradiso, ragazza salvata dopo ore

Una ragazza si è persa ieri sera a Costa Paradiso

Stava facendo una passeggiata col suo zainetto a Costa Paradiso ma si è persa: ragazza stata salvata dai vigili del fuoco dopo il tramonto. I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti nel territorio di Trinità d’Agultu verso le 20.30. Le ricerche sono scattate nella zona tra la spiaggia di Li Cossi e Tinnari.

Ci sono volute più di due ore per rintracciare la ragazza. Era sola, in canottiera col suo zaino ma in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco l’hanno tratta in salvo riportandola in posto sicuro.

