Il deputato Giagoni denuncia le informazioni sbagliate sulla peste suina all’aeroporto di Olbia

Non ci sono più limitazioni per la peste suina, ma il deputato Dario Giagoni denuncia le informazioni sbagliate all’aeroporto di Olbia. “Nonostante lo straordinario risultato raggiunto dalla nostra isola il 20 settembre, dichiarata finalmente indenne da Psa, i cartelli negli aeroporti continuano a informare i passeggeri circa l’impossibilità di trasportare carne suina dalla Sardegna. Una cosa inaccettabile – denuncia il parlamentare leghista -. Dopo una lotta impari durata quarant’anni abbiamo il diritto di commercializzare in libertà i nostri prodotti senza scoraggiare i consumatori che scelgono la nostra terra come meta prediletta. Semmai tali moniti dovrebbero essere posizionati nella parte degli arrivi, oltre che nei porti e aeroporti di partenza delle regioni non ancora indenni”.

“Inoltre, faccio momentaneamente un appello, che nei prossimi giorni trasformerò in un’interrogazione parlamentare, al Ministro della Salute affinché vengano previsti maggiori controlli nelle carni esportate in Sardegna. Il risultato storico ottenuto quest’anno non può essere compromesso in alcun modo per mancanza di attenzione e/o di controlli laddove servono. Abbiamo pagato uno scotto sin troppo alto durante questo lungo periodo di embargo ora meritiamo tutele, le si devono alle tantissime aziende coinvolte nel tema”.

