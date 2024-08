Nei parcheggi a pagamento del Red Valley, le auto prese di mira dai vandali

Vandali in azione contro le auto al Red Valley di Olbia.

Una serata al Red Valley si trasforma in un incubo per diversi partecipanti al festival, che hanno avuto una brutta sorpresa: numerose auto, nei parcheggi appositamente predisposti, sono state prese di mira dai vandali, scassinate e danneggiate.

Un successo organizzativo, quello del Red Valley, macchiato da episodi di vandalismo nei parcheggi a pagamento. Nonostante i parcheggi al costo di 20 euro per posto auto, numerosi veicoli sono stati presi di mira da malintenzionati. Molti presenti alla manifestazione affermano di aver segnalato alle autorità furti e danneggiamenti subiti. Diverse auto hanno avuto i finestrini frantumati e le serrature forzate.

Un ragazzo vittima dell’accaduto, venuto qui appositamente per il Festival con un investimento non indifferente in termini di denaro per viaggio e alloggio, ha raccontato: “La mia macchina è stata scassinata, ma non hanno trovato nulla e sono passati oltre. Altre macchine vicino alla mia avevano finestrini spaccati, alcune sono state addirittura portate via col carro attrezzi perché non sono riuscite a ripartire”.

Il Red Valley Festival di Olbia si è confermato un evento di grande successo, attirando decine di migliaia di appassionati di musica da tutta Italia. L’organizzazione dell’evento è stata certamente efficiente, con un programma ricco di artisti e un sistema di sicurezza impeccabile all’interno dell’area concerti.

Questo brutto episodio rappresenta un grave disservizio per le vittime, lasciando su di essi un’impressione negativa dell’evento. Una serata memorabile che si è trasformata in una spiacevole esperienza. Molte delle auto coinvolte hanno subito danni significativi, e i proprietari si troveranno a dover affrontare spese impreviste per le riparazioni, oltre al disagio causato dalla situazione. Le forze dell’ordine sono state prontamente avvisate, e si attende che riescano a individuare i responsabili di queste effrazioni e a predisporre misure per arginare il fenomeno.





