Reddito di cittadinanza, furbetti già in azione: i trucchi per ottenerlo

Il Reddito di Cittadinanza: come funziona.

Il Reddito di Cittadinanza, incluso nel contratto di Governo targato Movimento Cinque Stelle e Lega, è un sussidio in denaro pensato per tutti i residenti in Italia, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un lavoro. E’ destinato a tutte le persone che abbiano redditi troppo bassi e quindi al di sotto della soglia di povertà stabilita dall’ISTAT: 780 euro.

L’erogazione del sussidio è condizionato all’impegno di aderire ad offerte di lavoro che gli verranno proposte dai centri per l’impiego: chi non dovesse accettare, perderebbe il reddito di cittadinanza. Il governo va avanti e già chiarisce che le sanzioni saranno severissime per quelli che imbroglieranno, fino a sei anni di carcere. Ci sono due casi in cui si può andare incontro alle sanzioni, il primo è il modo di ottenere il reddito di cittadinanza senza averne il diritto. Il secondo è spendere il sussidio raggirando i vincoli.

Si faranno maggiori controlli per risalire ai furbetti che dichiarano meno di quanto detengono. Poi ci saranno quei cittadini che furbamente cercheranno di riceverlo pieno, senza accontentarsi dell’integrazione. Un’altra novità è che il reddito infatti non andrà a chi vive con i genitori. Di conseguenza una volta entrati a far parte dei beneficiari si dovrà decidere come spendere il reddito di cittadinanza. Tutte le operazioni saranno tracciabili perchè si potranno acquistare solo beni e servizi di prima necessità pagabili con il bancomat.

(Visited 84 times, 84 visits today)