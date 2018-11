Quanto costa l’evento Chocomoments di Olbia.

Una pralina? Come andare in gioielleria. Un macarons? Altro che pasticceria. Bella la festa del cioccolato, ma state attenti al portafoglio. Perchè a girare tra gli stand della nuova edizione di Chocomoments Olbia, se tutto sarà come l’anno scorso, c’è altro che da rimanere addolciti. L’unico effetto che vi farà, tra cascate di cioccolato caldo e creazioni artistiche da acquolina in bocca, sarà quel senso proibitivo di non potersi permettere praticamente nulla o molto poco.

Prendete ad esempio i corsi di pralineria. Se sarà come lo scorso anno, bisognerà spendere 30 euro per giocare alla fabbrica del cioccolato. Certo, in un pomeriggio di noia autunnale, Chocomoments è come il raggio di sole che altrimenti non avremmo mai visto. Ma, come detto, attenti al portafoglio. Per non restare poi con l’amaro in bocca, invece del dolce.

