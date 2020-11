Nuovo Dpcm e rischio lockdown: in Sardegna indice Rt tra i più bassi in Italia

Atteso per lunedì un nuovo Dpcm.

Resta critica la situazione in Sardegna e in Italia dopo l’aumento dei contagi che su base nazionale nel bollettino di ieri ha fatto segnare 31.758 nuovi casi e 297 morti. In Sardegna ieri sono stati 325 i nuovi contagi con 13 decessi.

Nonostante l’aumento della curva l’indice Rt in Sardegna resta uno dei più bassi in Italia con 1,12, al di sotto della media nazionale di 1,7. Particolare preoccupazione per la situazione in Lombardia e Piemonte che hanno superato il 2. Intanto sembra essere sfumata l’ipotesi di una nuova ordinanza del presidente Christian Solinas, che tra dichiarazioni di stop&go e aumento degli orari per bar e ristoranti era stata data più volte data per imminente.

Si attenderà invece la decisione del Governo nazionale, impegnato in queste ore nella conferenza con Regioni, rappresentanti delle Province e dei Comuni per definire le nuove restrizioni che potrebbero essere comunicate già domani.

