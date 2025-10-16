La Regione stanzia fondi per i porti di la Maddalena, Palau e Santa Teresa

La Regione ha stanziato fondi per i porti, con contributi riservati anche a Palau, La Maddalena e Santa Teresa Gallura.

La Giunta Todde ha approvato una delibera dell’assessore agli Enti locali, Francesco Spanedda, che definisce le regole per l’assegnazione di contributi ai Comuni che gestiscono porti regionali. Servono per le spese di manutenzione e gestione ordinaria. Per il triennio 2025–2027 sono stati stanziati 720mila euro (240mila annui).

I fondi ai porti

Nel 2025 50mila euro vanno al Comune di Sant’Antioco come rimborso per spese pregresse. Gli altri 190mila saranno divisi tra Palau, La Maddalena, Santa Teresa Gallura, Carloforte e Calasetta. C’è una quota fissa di 20mila euro per ciascun Comune e una quota integrativa variabile in base al traffico passeggeri registrato nel 2024. “Per gli anni successivi, per ciascun Comune è prevista una quota base pari a 20.000 euro, più una quota variabile da ripartire in base al rendiconto delle spese effettivamente sostenute da ciascun Ente nell’annualità precedente a quella di riferimento”.

Contributi per il Pul

La Giunta ha approvato anche una delibera che aggiorna le regole per l’erogazione dei contributi ai Comuni costieri. “L’obiettivo di supportare la redazione dei Piani di utilizzo dei litorali (Pul) per finalità turistico-ricreative. La delibera semplifica le modalità di trasferimento delle risorse, prevedendo un’erogazione anticipata in un’unica soluzione. Inoltre, proroga il termine per la rendicontazione al 31 dicembre 2026, in linea con il cronoprogramma regionale per l’approvazione dei Pul”.

