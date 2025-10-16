Strade ancora allagate a Olbia dopo la pioggia di ieri

Le strade di via Vittorio Veneto e zona San Simplicio allagate a Olbia.

Le vie di Olbia questa mattina erano ancora allagate dopo la forte pioggia della giornata di ieri, 15 ottobre. Ieri pomeriggio San Simplicio è stato tra i quartieri più interessati agli allagamenti di strade e anche abitazioni, creando tantissimi disagi ai residenti. Questa mattina alcune strade erano ancora chiuse al traffico perché trasformate in fiume.

I disagi hanno interessato anche la vicina via Vittorio Veneto, con il livello dell’acqua che ha invaso anche metà dei marciapiedi. Dopo alcune ore la situazione sta per essere ripristinata e in città è tornato il bel tempo. La forte pioggia di ieri aveva riportato la paura in città, quella che ogni volta torna quando piove, dopo i fatti del 18 novembre del 2013. Tuttavia, la situazione dei canali nel comune di Olbia è rimasta sotto controllo.

