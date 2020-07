La campagna di Radio Internazionale Costa Smeralda.

È iniziata qualche giorno fa su Radio Internazionale Costa Smeralda la campagna di informazione #iovadoalmareinsicurezza. Si tratta di una iniziativa di Radio internazionale Costa Smeralda realizza in collaborazione con FederBalneari Sardegna, per agevolare i turisti e i residenti nel momento in cui decidono di andare in spiaggia, seguendo le regole. Regole che i responsabili delle concessioni sono tenuti a far rispettare.

Regole semplici, da conoscere per semplificare la vita di chi opera sulle spiagge e di chi usufruisce dei servizi. Le regole, per definizione, non scatenano simpatia, ma in questo caso garantiscono la sicurezza e la salute di tutti. Con Federbalneari Sardegna è nata l’idea di creare uno spot di facile ascolto che in pochi secondi ricorda le regole essenziali per l’accesso in spiaggia all’interno degli stabilimenti balneari.

#Iovadoalmareinsicurezza in onda su Radio Internazionale Costa Smeralda, andrà avanti per tutta l’estate, permettendo l’ascolto anche sulle spiagge del litorale a cura dei tanti concessionari. L’unione fa la forza, anche se in questo caso fa soprattutto chiarezza in meno di 30 secondi.

