Le regole per la fase 2 in Sardegna.

Quando bisogna indossare la mascherina in Sardegna? Bisogna portarla al mare? E se andiamo a bere l’aperitivo in un locale all’aperto? Mentre alcune Regioni, specialmente del Nord Italia, stanno pensando di eliminare l’obbligo della mascherina, limitandola solo agli spazi chiusi, rimangono ancora dei dubbi su quando vada utilizzata effettivamente in Sardegna.

Lo chiarisce l’ordinanza regionale del 18 maggio, l’ultima in vigore su questo tema. L’obbligo della mascherina non c’è all’aperto, almeno che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale e non ci si trovi in una situazione di affollamento. Quindi, per camminare nei parchi o nel centro delle città non serve indossarla, ma va portata con sé e sollevata sopra il naso se si vuole entrare in un bar a bere un semplice caffè, se si sta negli spazi dove sono presenti altre persone e non è possibile rispettare la distanza, se si vuole entrare in un negozio a fare acquisti.

Altro discorso è quello legato alla spiaggia. È vero che sotto l’ombrellone non va indossata, ma per andare al chiosco bisogna, comunque, metterla e quindi è bene portarla con sé nella borsa del mare.

