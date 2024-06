Coppa Chimera, pioggia di medaglie per il Taekwondo Terranova

Ottimi risultati del Taekwondo Terranova alla Coppa Chimera

Prestigiosi risultati per Taekwondo Terranova alla Coppa Chimera, una delle competizioni più importanti dedicate alla disciplina. Le atlete di Olbia hanno ottenuto risultati di grande rilievo. La manifestazione si è svolta nel weekend, attirando talenti da tutta Italia.

Ecco il riepilogo delle medaglie conquistate dalle ragazze del Taekwondo Terranova:

Paola Padre ha raggiunto il podio con una meritatissima medaglia di bronzo .

Sara Scalvini ha brillato con una splendida performance, guadagnandosi la medaglia d'argento.

Rebecca Padre ha ottenuto un'altra medaglia d'argento per il team, confermando la solidità e la costanza delle sue prestazioni.

Matilde Geromino ha raggiunto l'apice della competizione con una medaglia d'oro, eseguendo forme impeccabili che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Sarah Longoni ha coronato la giornata con un'altra medaglia d'oro, grazie a un'esibizione perfetta che ha evidenziato la sua padronanza della disciplina.

“Questi risultati sono il frutto di anni di duro lavoro, dedizione e passione per il Taekwondo. Il team di Taekwondo Terranova si è allenato intensamente sotto la guida dei maestri Roberto Carrus e Marco Varrucciu. Hanno saputo trasmettere non solo le competenze tecniche, ma anche i valori di disciplina e rispetto propri di questa arte marziale. Il club si congratula con tutti gli atleti per il loro impegno e per i successi ottenuti, e si prepara con entusiasmo alle prossime competizioni, con l’obiettivo di continuare a eccellere e portare in alto il nome della Taekwondo Terranova”.

