Le squadre di calcio di Palau e La Maddalena salutano Renzo Venuti

“No fiori ma opere di bene, fondi da destinare a Save the children oppure ai Bambini di Gaza“, è il testamento di Renzo Venuti. “Comunico che presso la sua abitazione, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare il nostro compaesano Renzo Venuti, – annuncia il parroco di Palau, don Paolo Pala -. Alla moglie Margherita, ai figli Checco e Paola, alla mamma Paolina e a tutti i Familiari giungano le nostre più affettuose condoglianze. Il funerale sarà celebrato domani (domenica 31 agosto) alle ore 17 presso la nostra chiesa parrocchiale. Il Signore accolga l’anima di Renzo nella Sua pace. Ciao “Renzaccio“, come scherzosamente ti chiamavo sin da ragazzo”.

Il ricordo di Palau e Ilva

“Stanotte è venuto a mancare Renzo Venuti, grande figura del calcio palaese, prima come giocatore, poi come allenatore del settore giovanile, infine per tanti anni come allenatore della prima squadra – ricordano dall’Usd Palau -. La società tutta esprime vivo cordoglio alla moglie Margherita, ai figli Checco, Paola e famiglia tutta. Riposa in pace Renzo”. Anche i dirimpettai dell’Ilva lo ricordano. “L’Asd Ilvamaddalena 1903 si unisce al dolore di familiari e parenti per la scomparsa del caro Renzo Venuti, in passato allenatore della nostra squadra”.

