Manca la rete internet, diversi disagi nei paesi della Gallura

Diverse zone della Gallura senza rete internet.

La Provincia Gallura Nordest ha acceso i riflettori su una criticità che da anni penalizza cittadini e visitatori: l’assenza di rete telefonica in ampie porzioni del territorio. Con una nota ufficiale trasmessa oggi agli operatori di telecomunicazioni, l’amministrazione provinciale denuncia il perdurare di disservizi che coinvolgono anche i dati mobili.

Un paradosso, sottolinea l’ente, in un territorio che ha visto negli ultimi anni ingenti investimenti pubblici per migliorare la rete viaria e l’accessibilità alle aree interne. Parallelamente, i flussi turistici continuano a crescere, accentuando il fabbisogno di infrastrutture digitali adeguate. “La carenza di segnale non è più tollerabile – dichiara l’amministratore straordinario, Rino Piccinnu -. Penalizza cittadini, imprese e visitatori, ostacola le comunicazioni in caso di emergenza e vanifica gli sforzi pubblici per rendere il territorio più accessibile e attrattivo”.

Secondo la Provincia Gallura, la mancanza di connettività non rappresenta soltanto un disagio quotidiano, ma un fattore che rischia di compromettere sicurezza e sviluppo economico, incidendo negativamente sull’immagine stessa della Gallura come destinazione turistica di primo piano.

Da qui la richiesta di una verifica tecnica urgente rivolta agli operatori del settore. L’amministrazione provinciale ha ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente per agevolare autorizzazioni, sopralluoghi e interventi infrastrutturali, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione del problema. La Provincia ha richiesto una verifica tecnica urgente e si è dichiarata disponibile a collaborare attivamente per facilitare autorizzazioni, sopralluoghi e interventi infrastrutturali.

