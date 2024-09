Lieto fine per la barca dispersa che sarebbe dovuta arrivare oggi a Olbia

Stanno bene i due velisti con la loro barca dispersa durante la traversata col maltempo tra la Calabria e Olbia: sono a Ponza. Erano partiti in due da Vibo Valentia martedì 10 settembre, ma dalle 17 si era perso ogni contatto con loro. Avrebbero dovuto raggiungere oggi il porto di Olbia perché la barca a vela Blue Sky Tre di 14 metri avrebbe dovuto prendere parte domani alla Rolex Swan Cup. In tutto il Tirreno erano in corso le ricerche e nel pomeriggio è arrivata la svolta: stanno bene e sono a Ponza. Hanno appena raggiunto il porto dell’isola in provincia di Latina, che si trova davanti al Lazio e alla Campania.

“Verso le 15.15 sono riusciti a contattare l’armatore, spiegando di essere sani e salvi e diretti verso Ponza”, assicura Rosario Morello, capo del Reparto operativo della Guardia costiera di Olbia. Stando alle prime informazioni quando si sono accorti che le condizioni metereologiche erano troppo pericolose, sono tornati verso la costa. Si son trovati contro la violenza del maestrale che ha attraversato la Sardegna negli ultimi due giorni. Una volta vicino all’isola sono riusciiot a chiamare e tutt i s

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui