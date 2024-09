Asl Gallura replica al duro attacco del sindaco sull’addio di una pediatra a La Maddalena

Quando la Asl ha annunciato che una pediatra andrà via da La Maddalena il sindaco si è infuriato: arriva la replica del Dg Marcello Acciaro. Con un comunicato stampa è stato annunciato alle famiglie l’addio di una pediatra da La Maddalena. Il fulmine a ciel sereno ha causato malumori nell’isola, con un duro attacco da parte del sindaco. È l’ennesimo problema che i maddalenini devono affrontare con la sanità. Ma il direttore generale della Asl Gallura, maddalenino pure lui, replica alle accuse del sindaco Fabio Lai.

La replica del Dg Acciaro, maddalenino

“Purtroppo la carenza di medici e pediatri, non solo in Sardegna, ma in tutta Italia è un fatto noto a tutti: mancano più di cinquecento medici in Sardegna, in Gallura quasi sessanta. Più di un terzo del fabbisogno – spiega il Dg Marcello Acciaro -. Non possiamo obbligare i medici, che sono liberi professionisti, a rispondere ai bandi o a non esercitare il proprio diritto di rispondere agli avvisi pubblici per destinazioni diverse da La Maddalena. In questo contesto di enorme difficoltà siamo, quindi, costretti a trovare delle soluzioni alternative con gli strumenti che abbiamo”.

“La gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi di Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di continuità assistenziale è in capo ad Ares Sardegna e non alla nostra Asl. Siamo comunque in contatto con Ares e siamo al lavoro per cercare di risolvere in stretta collaborazione il problema. Occorre comunque ricordare che la Asl non è stata fino ad ora inerte ma per tempo, già lo scorso anno, nella struttura dell’ospedale Paolo Merlo, abbiamo riattivato l’ambulatorio di Pediatria che fornisce un supporto ai genitori, destinando un Pediatra, il dottor Crosa, il quale sta portando un grande contributo alla sanità maddalenina”.

“Sorpresi dalle dichiarazioni del sindaco”

“Occorre avere un po’ di pazienza e tranquillizzare la popolazione: le istituzioni preposte sono al lavoro e faranno il possibile per garantire continuità al servizio. Siamo quindi rimasti sorpresi dalle dichiarazioni del sindaco e dal grande trambusto che ne è seguito – continua Marcello Acciaro -. La comunicazione del Distretto di La Maddalena aveva semplicemente la finalità di informare la popolazione sull’apertura dell’ufficio di Scelta del Medico in previsione della cessazione dalla funzione dell’incarico della dottoressa Geromino. L’informazione è stata appositamente data per tempo a mezzo stampa e con più di tre settimane di anticipo rispetto alla fine dell’incarico. Un atto dovuto in attesa di soluzioni necessarie e urgenti”.

