Pugno duro contro gli incivili: nuove regole per i rifiuti a Olbia

Il nuovo regolamento sui rifiuti approvato a Olbia.

Olbia adotta un nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani. Il regolamento adottato nel 2021 è stato modificato per introdurre delle novità, che rendono il servizio dell’igiene urbana più efficiente. Si va da una nuova gestione dei rifiuti, diventata cruciale dopo la problematica delle ecobox e per rispondere all’emergenza dell’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Olbia.

Sono 52 gli articoli contenuti nel nuovo regolamento contro la trentina di quello precedente. Sono state così aumentate le sanzioni per chi compie atti di inquinamento nella città. Aumentano le sanzioni anche per quelle condotte che non erano contenute nel precedentemente regolamento, approvato nel 2021. Si parla di condotte che non erano considerate illecite, perché avvengono involontariamente, ma che sono dannose per l’ambiente.

“Molto spesso ci segnalano che con il vento dalle attività commerciali volano buste di plastica – ha detto l’assessora ai lavori pubblici, Antonella Sciola -. Con questo regolamento gli esercizi devono dotarsi di sistemi per evitare la fuoriuscita di questi sacchetti, che volano via con il vento”.

Prima dell’approvazione del regolamento sono state condotte delle analisi nella città di Olbia da parte degli operatori e da parte dei cittadini, con le loro segnalazioni. “Il regolamento corrisponde quelle che sono le condotte da tenere – dichiara Sciola -, per evitare di imbrattare l’ambiente e adottare azioni che non sono più sostenibili“.

