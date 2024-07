Donnarumma parcheggia a Porto Cervo, ma l’auto è in fuorigioco

Donnarumma eroe della nazionale e re di Porto Cervo, ma il parcheggio gli costa una simpatica ammonizione.

Gigio Donnarumma è tra i protagonisti indiscussi di Porto Cervo in questa incerta estate 2024. Tra le tante star che hanno fatto almeno un passaggio in Costa Smeralda, la presenza del miglior giocatore della nostra nazionale agli Europei di calcio appena terminati, non passa di certo inosservata, sia per via della stazza fisica, sia per via della enorme popolarità conquistata a suon di parate impossibili proprio nella competizione continentale, soprattutto nell’edizione passata in cui è diventato, con la nazionale italiana, campione d’Europa.

Ormai lo riconoscono tutti. Così, un abitante del posto ha individuato il portierone azzurro mentre usciva dalla sua auto, parcheggiata in una piazzetta riservata alla sosta dei taxi. Inevitabile il cartellino tenuto sul vetro dal tergicristalli. La popolarità può “costare cara”, certe volte. Non questa volta, però: il cartellino non è una sanzione, ma una brevissima lettera di un passante tifoso. Che lo ammonisce soltanto: “Il divieto di parcheggiare vale per tutti. Anche per i calciatori, grazie”.

