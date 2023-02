Premio al Billionaire di Porto Cervo: è una delle migliori discoteche d’Italia

La discoteca Billionaire di Porto Cervo è nella classifica.

La discoteca Billionaire di Porto Cervo è uno dei migliori locali in Italia. A decretarlo una classifica approvata dal Coordinamento Italiano Moda e spettacolo. Sono molteplici e prendono in considerazione l’organizzazione, la qualità dei servizi, gli arredi, la programmazione artistica, le recensioni, la qualità della scelta musicale e naturalmente il luogo.

Il Billionaire, brand creato da Flavio Briatore, è immerso in un contesto esclusivo in Gallura, vero e proprio paradiso dei Vip. La discoteca occupa infatti l’ottava posizione in Italia per qualità dell’intrattenimento notturno. Con lui anche l’Agua di Alghero, che occupa la 33esima posizione con altri 34 locali italiani premiata per il panorama mozzafiato dove si affaccia.

Nella classifica compaiono il famoso Cocoricò di Riccione e il Vicotry Morgana Bay di Sanremo, al primo e al secondo posto. Oltre al Billionaire e l’Agua nessun altro locale notturno sardo conquista il gradimento del Coordinamento Italiano Moda e Spettacolo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui