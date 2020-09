Dopo due giorni di stop l’Assl fa marcia indietro.

Ripartono a pieno regime le visite e esami ambulatoriali non urgenti che negli scorsi giorni erano stati sospesi nelle strutture ospedaliere della Gallura.

La Assl infatti dal primo settembre aveva deciso di limitare gli esami ai casi con codice Urgente e Breve nelle strutture sanitarie di Olbia, Tempio e La Maddalena. facendo saltare, solo nel primo giorno, oltre 100 appuntamenti ed ora il Cup è già al lavoro per riprogrammarli. Per quanto riguarda invece le visite ai propri congiunti ricoverati saranno consegntite solo in casi eccezionali che saranno valutati singolarmente dal Reparto.

