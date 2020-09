Il giovane Dennis Porcu di La Maddalena.

Campione italiano. Il giovane Dennis Porcu, 17 anni, di La Maddalena, non si smentisce e alle gare di windsurf, che si sono svolte lo scorso fine settimana a Torbole, sul lago di Garda, sotto l’egida della Federazione italiana vela, ha vinto il titolo nella categoria under 19 Plus.

Un grande lustro per l’atleta che gareggia con il Club nautico di Arzachena. Già lo scorso anno si era fatto notare, insieme al fratello Kristian nelle gare nazionali. Quest’anno Dennis è riuscito a trionfare nel campionato italiano Techno 293 – under 19 Plus.

Porcu con il secondo parziale della sesta ed ultima regata ha mantenuto la testa della classifica aggiudicandosi il titolo tricolore e ha lasciato 3 punti a Luca Filippo Pascali (CS Bracciano) e 6 al terzo classificato, il genovese Luca Franchi (Yacht Club Italiano).

