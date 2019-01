Continua il viaggio nelle periferie di Olbia.

Strade senza asfalto, che vengono interrotte da rocce: questo è quello che succede nelle periferie di Olbia. Gli stessi scenari si ripetono anche in zona Bandinu. Il rione è quello delle “vie delle città”, in particolare alcune traverse di via Como e via Agrigento. Via Matera e via Lodi sono ancora prive di strade, con la ghiaia che dovrebbe attenuare gli allagamenti causati dalle piogge.

Particolare è il caso della via Agrigento. La strada all’improvviso viene interrotta da una grande roccia, sulla quale sono state costruite due abitazioni. Sono tante le abitazioni di Olbia edificate prima di costruire le strade. Non stupisce, quindi, del perché in molti quartieri mancano i servizi più elementari. Senza contare, la mancanza di piazze e aree verdi, problematica presente anche nei quartieri più centrali della città.

