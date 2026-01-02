Ritrovato un ordigno alla periferia di Olbia, cosa è successo

L’ordigno alla periferia di Olbia.

Un ordigno è stato rinvenuto questa mattina a Olbia, lungo una zona periferica della città, a seguito della segnalazione di un cittadino al Numero Unico di Emergenza 112. I carabinieri intervenuti sul posto hanno constatato che si trattava probabilmente di un residuo di Capodanno, un artificio pirotecnico illegale del tipo “bomba carta“, già acceso e parzialmente consumato ma non esploso. La presenza dell’ordigno rappresentava un rischio importante, poiché, pur apparendo inattivo, avrebbe potuto detonare in qualsiasi momento.

Vista la pericolosità della situazione, i militari hanno richiesto l’intervento degli artificieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’area e proceduto al brillamento controllato dell’ordigno, neutralizzando ogni minaccia per la popolazione. L’Arma ha ribadito l’invito a non maneggiare materiali sospetti e a segnalare tempestivamente situazioni simili al 112, garantendo così l’intervento di personale specializzato a tutela della sicurezza pubblica.

