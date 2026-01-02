Tentato omicidio a Padru, 31enne aggredito e investito: è grave

Il tentato omicidio a Padru.

Tentato omicidio a Padru, dove nell’ecocentro si è verificata una lite che ha coinvolto due uomini e una donna, le cui cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo quanto finora ricostruito, uno degli uomini sarebbe stato colpito, e, una volta a terra, investito da un’auto. Subito dopo, sia l’uomo che la donna coinvolti nell’aggressione si sarebbero allontanati dal luogo.

Il ferito è stato rapidamente soccorso e stabilizzato sul posto, prima di essere trasportato con elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, in gravi condizioni. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Padru insieme al personale della sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e nella raccolta di prove. Le indagini proseguono per chiarire dinamica, responsabilità e motivazioni dell’episodio.

