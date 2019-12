I vigili del fuoco in viale San Lorenzo a Tempio.

Nella serata di venerdì 13 dicembre alcuni calcinacci si sono staccati da un palazzo di viale San Lorenzo a Tempio. Allertata la polizia locale, la zona è stata interdetta al traffico delle auto che sono state deviate verso via Marconi, le auto già in sosta negli stalli presenti nella zona interessata dal crollo hanno percorso la via in retromarcia e adeguandosi anche queste alla circolazione verso la stessa via Marconi e i pedoni che transitavano sono stati allertati e fatti passare sul lato opposto della strada.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il cornicione pericolante. Non risultano danni a cose o persone.

