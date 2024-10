Caos sanità in Gallura, Li Gioi attacca: “Disastrosa gestione del Dg”

Il consigliere attacca la gestione della Asl Gallura.

Il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi, ha criticato duramente la gestione della sanità nella Gallura, in particolare l’operato del direttore generale dell’ASL Gallura, Marcello Acciaro. Durante una seduta della Commissione Sanità, in cui erano presenti i sindaci di Tempio e Loiri Porto San Paolo, Li Gioi ha evidenziato il “disastro” del sistema sanitario e attribuendone la responsabilità a una cattiva gestione da parte della direzione generale.

Li Gioi ha sottolineato l’importanza della Gallura e ha chiesto che ci sia un trattamento equo rispetto ad altre aree della Sardegna. Li Gioi ha esortato la politica a intervenire per risolvere i problemi che stanno ostacolando il corretto funzionamento del sistema sanitario locale.

“E’ arrivato il momento di intervenire per porre rimedio al disastro della sanità in Gallura emerso questa mattina in Commissione Sanità con le audizioni dei sindaci di Tempio e Loiri Porto San Paolo – ha detto il consigliere del M5S Roberto Li Gioi intervenuto alla seduta in veste di osservatore -. La sanità gallurese è allo sfascio, tutto questo dipende dalla disastrosa gestione del suo direttore generale. Olbia e il territorio della Gallura contano una popolazione importante con un ruolo centrale nel sistema economico e sociale dell’Isola. Serve parità di trattamento con gli altri territori della Sardegna. La politica ha il dovere di intervenire rimuovendo gli ostacoli che impediscono il buon funzionamento del sistema sanitario a cui hanno diritto tutti i cittadini”.

Oggi la commissione Sanità ha discusso la grave situazione della Asl Gallura, descritta come drammatica. I sindaci di Tempio e Loiri Porto San Paolo, Gianni Addis e Francesco Lai, hanno evidenziato il peggioramento dei servizi sanitari, soprattutto nei Pronto Soccorso, gestiti da medici a contratto temporaneo. Altri problemi riguardano il reparto di traumatologia di Tempio, la chiusura del Centro di Salute Mentale di Olbia e il malfunzionamento delle Commissioni di invalidità. È stata sottolineata la disparità di spesa sanitaria tra Cagliari e il Nord Sardegna. La presidente della Commissione, Carla Fundoni, ha promesso interventi e un sopralluogo in Gallura.

