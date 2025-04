Rogo nel magazzino di un hotel a Porto Cervo: le indagini

L’incendio nel magazzino dell’hotel Le Rose a Porto Cervo.

Sono pochi i danni subìti nell’hotel “Le Rose” di Porto Cervo, dall’incendio scoppiato ieri sera, alle 21:30. Il rogo è divampato in un magazzino situato a distanza dalla struttura alberghiera, per cause in corso di accertamento.

L’incendio ha interessato soltanto gli arredi esterni dell’albergo situati all’interno del ripostiglio, i quali sono andati distrutti, anche se l’incendio è stato vasto e impossibile da spegnere con il solo impiego degli estintori da parte del personale dell’hotel. Allertati i vigili del fuoco, si sono immediatamente recati sul luogo e le operazioni di spegnimento sono durate un’ora.

In via precauzionale i clienti e il personale dell’hotel sono stati evacuati, anche se l’area interessata dal rogo era molto distante dalla struttura. Dopo circa un’ora la situazione è tornata sotto controllo e oggi l’hotel è tornato alle normali attività. In corso le indagini dei carabinieri e la conta dei danni, che però, fortunatamente, sono esigui, limitati a lettini, divani e ombrelloni della piscina.

