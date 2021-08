Romanticismo postmoderno: come navigare nel mondo del dating online

Il fenomeno del dating online, letteralmente esploso negli ultimi anni, ha cambiato in modo decisamente curioso il nostro modo di stringere relazioni affettive: tanto che qualcuno parla di “romanticismo postmoderno”. Scopriamo insieme qualcosa in più su questi servizi per “cuori solitari”.

Il ruolo di internet nelle nostre relazioni romantiche

Il ruolo di internet nelle relazioni romantiche contemporanee è davvero forte: sui portali di incontri si possono conoscere persone compatibili con le proprie passioni e conoscerle poi dal vivo, non prima di aver chiacchierato in chat per il primo approccio. E anche una volta avvenuto il felice incontro, la relazione non cessa di mantenersi viva grazie agli strumenti offerti dal web: dai servizi di messaggistica alla condivisione delle fasi della relazione sui social network, internet è onnipresente in tutte le fasi della nascita e della crescita dell’amore.

Come possiamo leggere nei magazine specializzati dedicati ai online servizi di dating per incontri con ragazze, nati per fornire istruzioni, guide e recensioni agli utenti che sono alle prime armi con i siti di incontri, la tendenza a utilizzare il web per trovare l’anima gemella dilaga tra diverse fasce di età e tocca in particolare i giovani tra i venti e i trent’anni. I siti disponibili sono molti e si differenziano in base a cosa ci si aspetta da una relazione, oppure dal proprio territorio di appartenenza.

E questo è un bene o un male? Secondo gli esperti, potrebbe essere un bene: sembra che le relazioni nate online tendano ad essere più solide e durature rispetto a quelle nate in altro modo.

Pro e contro del dating online nel 2021

La pandemia da Covid-19 ha reso per molto tempo i siti di incontri l’unico modo di dare inizio a dei flirt romantici: sì, perché tra coprifuoco, chiusura dei locali e isolamento forzato il web ha rappresentato un’ancora di salvezza per la socialità minacciata, anche dal punto di vista dell’amore. Nel 2021, nonostante lo stato di emergenza perduri, la zona bianca estesa in tutt’Italia ci ha donato un po’ di respiro e libertà; ma i siti di incontri restano ancora il principale metodo che i single di tutt’Italia usano per cercare un partner, e gli esperti stimano che così sarà ancora per molti anni.

I “pro” nel continuare a usare i portali di dating nel 2021 sta nei vantaggi che offrono: facilità a trovare nuove conoscenze, semplicità di utilizzo, economicità.

Non ci sono invece dei particolari “contro”, se non l’invito a non limitarsi al puro e semplice chattare: cercate invece di fare il possibile per trasformare il virtuale in reale, uscendo e incontrandovi dal vivo, abbandonando l’attitudine all’isolamento cui il 2020 ci ha costretti. Il nostro consiglio è di non far passare troppi giorni tra il primo contatto e il primo appuntamento.

Incontri sicuri nell’era tecnologica

I portali di incontri oggi sono sempre più sicuri: questo perché un sito che non proteggesse la sicurezza dei suoi utenti, che permettesse l’accesso a persone non identificate, che avallasse il copia-incolla di immagini e l’invio di link portatori di virus non potrebbe mai funzionare.

È essenziale, insomma, che i portali di dating siano degli spazi “puliti”, lontani dalle insidie del web e perciò controllati e regolamentati strettamente. Ecco perché i principali siti espongono chiaramente le loro regole e la loro privacy policy, ecco perché è sempre richiesta un’autenticazione per iscriversi e in molti casi sono presenti staff di moderatori perennemente attivi. Il dating online è bello solo quando è sicuro: da parte vostra sarà facile verificare se un sito è affidabile da questo punto di vista e vi invitiamo a farlo sempre.

