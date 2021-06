Su uno dei due c’era un mandato di cattura.

I carabinieri della stazione di Olbia Centro, la scorsa notte hanno tratto in arresto un giovane di 27 anni e denunciato un 30enne, protagonisti di un tentato furto aggravato.

Durante un servizio di controllo, i carabinieri hanno notato un’utilitaria parcheggiata in centro città con il lunotto posteriore danneggiato e la presenza di due individui sospetti vicino al finestrino. Da uno sguardo più approfondito i militari si sono subito accorti che i due uomini stavano per commettere il furto, dopo aver notato la borsa della proprietaria, posizionata sui sedili posteriori.

Per tale motivo sono stati entrambi denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Ma non solo: da accertamenti più approfonditi, il 27 enne, già noto alle forze dell’ordine, è risultato destinatario di un provvedimento di cattura per una rapina a mano armata commessa nel 2019 in una gioielleria di Sassari, è stato quindi tratto in arresto e successivamente condotto in carcere.

La perquisizione personale a carico del complice del furto ha permesso di rinvenire anche 3 grammi di marijuana, è stato quindi segnalato alla competente autorità amministrativa.

