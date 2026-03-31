Golfo Aranci lancia progetto di teleassistenza per gli anziani

Il servizio di teleassistenza per gli anziani a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci è stato presentato un nuovo progetto di teleassistenza e telesoccorso pensato per rafforzare sicurezza e supporto agli anziani. Ieri 30 marzo, nella Sala consiliare del Comune, l’Amministrazione ha promosso un incontro pubblico per illustrare il servizio, offrendo ai cittadini un’occasione di informazione e confronto su un’iniziativa innovativa rivolta alle persone più fragili e alle loro famiglie.

Durante l’incontro sono state spiegate le modalità di funzionamento del dispositivo medico indossabile, sottolineando l’importanza del collegamento diretto con la Centrale Operativa della Croce Rossa Italiana, che garantisce ascolto immediato, gestione degli allarmi e risposte rapide e continue ai bisogni degli utenti. L’anziano che riceverà il dispositivo sarà monitorato nei parametri vitali, riceverà promemoria per i farmaci e informazioni personalizzate sulle proprie necessità. In caso di emergenza, saranno contattati anche due numeri di familiari e la persona sarà geolocalizzata per un intervento immediato.

Il sindaco Giuseppe Fasolino, insieme alle delegate ai Servizi Sociali e alla Sanità, Anna Rita Lorenzini e Stefania Frau, e a Gianluca Piano dell’azienda realizzatrice, ha sottolineato il valore del progetto come esempio di vicinanza e innovazione: “L’obiettivo è quello di costruire una rete territoriale sempre più attenta e vicina ai bisogni reali dei cittadini – ha evidenziato il sindaco Fasolino – valorizzando strumenti moderni di assistenza che favoriscano la prevenzione, la rapidità di intervento e la serenità delle famiglie”.

“Siamo il primo Comune in Sardegna a fornire questo servizio che partirà con cinque anziani ma abbiamo intenzione di implementarlo. Riteniamo che oltre ad un monitoraggio di tipo sanitario, questo sistema aiuti gli anziani a sentirsi più protetti anche verso eventuali intrusioni o minacce da parte di malintenzionati” ha concluso il primo cittadino.

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