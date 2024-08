Una foto nella piazza di San Pantaleo per ricordare Renato Azara

L’omaggio di San Pantaleo per Renato Azara

Il Consorzio turistico di cui è stato socio fondatore ricorda Renato Azara con una foto, fissata sulla parete della sede parrocchiale nella piazzetta di San Pantaleo. La foto vuole celebrare e rievocare cosa, Renato Azara, imprenditore, velista e padre di famiglia è stato per San Pantaleo, per la Gallura e per l’intera Sardegna. Scomparso nel 2021, il suo ricordo è ancora molto forte.

La sua lungimiranza e il suo impegno

Renato Azara è stato tra i primi a capire le potenzialità per l’isola della nautica e dei servizi ad essa annessi. Per questo, nel 2002, ha creato la Sardinia Yacht Services, con lo scopo di soddisfare le richieste di chi giungeva a Porto Cervo con il proprio yacht. Era anche diventato il punto di riferimento di DHL in Sardegna e si era proposto di creare la prima rete d’imprese della nautica, Navigo Sardegna. Questa doveva essere un ponte tra porticcioli e aziende. Seguendo la passione per il mare e per la vela, ha poi istituito la Fondazione Adelasia di Torres. E proprio al timone della barca a vela, di cui era armatore e skipper, ha promosso la Sardegna partecipando a importanti manifestazioni veliche. Tra queste, la Giraglia Rolex Cup, la Maxi Rolex Cup di Porto Cervo e la Saling Arabia in Oman. Per questo suo ruolo di ambasciatore ha ricevuto dalla Lega navale italiana di Olbia il premio “Il mare ci unisce”.

