Rugby e solidarietà: accordo tra le Api, l’Avis e il Mater Olbia

Partnership tra Mater Olbia Hospital e Olbia Rugby 1982

Siglata una partnership tra il Mater Olbia Hospital e l’Olbia Rugby 1982 un’alleanza che riceve anche il sigillo dell’Avis. Le Api Olbiesi hanno donato il sangue: raccolte oltre 20 sacche al Centro Trasfusionale Asl Gallura.

“La collaborazione prevende un supporto sanitario dedicato agli atleti delle “Api Olbiesi”, garantendo

loro un’assistenza specialistica personalizzata.

Le Api, impegnate nei campionati di Serie B e Serie C, affrontano sfide sportive che richiedono una

grande intensità fisica: un impegno che il Mater Olbia intende sostenere promuovendo la cultura della

prevenzione nei confronti di un Club che ha già dimostrato in diverse occasioni una grande attenzione

e sensibilità a questi temi”.

“Nel Rugby come nella Sanità fare squadra è fondamentale. Questa mattina, infatti, presso il Centro

Trasfusionale della Asl Gallura, accolti dai volontari di Avis Olbia e dagli operatori sanitari dell’Unità

Operativa dell’Azienda Socio-Sanitaria gallurese, gli atleti delle Api Olbiesi hanno dato un segnale

concreto di solidarietà che ha permesso la raccolta di oltre 20 sacche di sangue”.

“Il Mater Olbia Hospital si impegna a tutelare la salute e il benessere degli atleti, che a loro volta

scelgono di sostenere le campagne del Mater Olbia per la salute pubblica, come quella per la

donazione di sangue che il Mater Olbia porta avanti da anni al fianco di Avis Olbia.

Un’iniziativa che le Api Olbiesi si impegnano a rinnovare trimestralmente, e che incarna il vero spirito

di squadra, unire le forze per il bene comune perché la salute è una partita che si vince solo insieme”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui