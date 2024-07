Dopo il grande caldo fulmini e pioggia sulla Gallura

Verso mezzanotte la Gallura del nord e le Bocche di Bonifacio sono state illuminate da una tempesta di fulmini. A La Maddalena era da poco finito il concerto in piazza di Francesco Gabbani e mentre la folla defluiva è arrivata la pioggia all’improvviso. Ma è nelle Bocche che andava in onda uno spettacolo straordinario. Era la notte della Luna piena del cervo, ma a illuminare il cielo ci hanno pensato i fulmini.

Una tempesta di fulmini ha attraversato il canale tra la Corsica e la Sardegna. Il cielo, nonostante le nuvole si illuminava a giorno e in tanti hanno documentato questo particolare acquazzone estivo. Sulle notti estive in Gallura si è accesa una gigantesca strobo. Dopo due giorni in cui il fuoco ha devastato la Sardegna l’acqua dal cielo è stata provvidenziale Anche il parroco di Palau ha accolto con piacere questa improvvisata. “Pioggia estiva benedetta – ha scritto don Paolo Pala -. Argine agli incendi”.

