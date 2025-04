Al via le prenotazioni per la spiaggia di Rena Bianca

Le prenotazioni per Rena Bianca hanno preso il via oggi.

Oggi, mercoledì 30 aprile, alle ore 8:00 del mattino, ha preso il via il sistema di prenotazione per la spiaggia di Rena Bianca, a Santa Teresa Gallura. Il 20% dei biglietti disponibili per l’intera stagione estiva, che va dal 1° giugno al 30 settembre, sarà acquistabile da oggi.

Si tratta della prima finestra utile per assicurarsi un posto in riva a uno dei litorali più suggestivi non solo della Gallura, ma di tutto il Mediterraneo. Una seconda finestra di prenotazione si aprirà il 15 maggio, quando sarà reso disponibile un ulteriore 10% dei biglietti.

Infine, il restante 70% sarà acquistabile giorno per giorno a partire dal 1° giugno. In questo caso, le prenotazioni verranno aperte 72 ore prima del giorno desiderato, sempre a partire dalle ore 8:00 del mattino. Il sistema di prenotazione anticipata è stato introdotto per garantire un accesso regolato e sostenibile alla spiaggia, tutelando al tempo stesso la sua bellezza naturale e l’esperienza dei visitatori.

