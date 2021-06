Le riprese della serie di Salmo.

Il cantante di Olbia Salmo nel backstage della serie targata Sky tv “Blocco 181”. Il suo ruolo sarà quello di supervisore e produttore musicale e produttore creativo e attore.

Nella storia Salmo interpreterà Snake che gestisce un’attività criminale nel “blocco”. Sono tre i protagonisti di Blocco 181, c’è Bea (Laura Osma, El Chapo), una ragazza di origini latine che vuole dare una svolta alla propria vita criminale imposta dalla famiglia, Ludo (Alessandro Piavani, I Medici) e Mahdi (Andrea Dodero, Non odiare). Al centro della trama ci sono conflitti generazionali, immigrazione, emancipazione femminile.

La nuova serie, per la quale sono in corso le riprese a Milano, realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film, è ambientata tra le comunità multietniche della periferia milanese. Realizzata in otto episodi, prodotti da Sky Studios e diretta dal regista di Suburra Giuseppe Capotondi, Ciro Visco, che ha girato Gomorra, Quarta stagione, Doc – Nelle tue mani e e Matteo Bonifazio.

