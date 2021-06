Il progetto steward in spiaggia a San Teodoro.

Nelle spiagge di San Teodoro attivano gli steward. Speedysport in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Teodoro intende organizzare un servizio innovativo di promozione e tutela sociale del territorio.

Il progetto “Steward in spiaggia” si occuperà dell’accoglienza dei turisti e dei cittadini di San Teodoro nelle spiagge più belle del territorio. Le spiagge libere nelle quali dovrà essere garantito il servizio sono nell’ingresso principale spiaggia La Cinta, l’ingresso La Fontanella, sulla spiaggia La Cinta, spiaggia Isuledda, spiaggia Cala Brandinchi e la spiaggia Lu Impostu. Sarà garantito anche un servizio di “steward urbani”, le aree in cui svolgere le attività sono la piazza centrale e tutto il centro cittadino.

Tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni potranno mandare il loro curriculum vitae a speedysportstewardinspiaggia@gmail.com. I ragazzi devono essere residenti a san Teodoro, devono essere automuniti o comunque in grado di raggiungere autonomamente le spiagge. Fino al 27 giugno 2021 si possono ricevere i curriculum vitae dei ragazzi interessati. Verrà fatta una selezione, nel caso arrivino più di 26 richieste. Per informazioni si può contattare il 3451131780;

Per i servizi sopracitati, sarà garantita una turnazione, ma ogni steward non dovrà superare le 5 ore lavorative. Tutti i ragazzi coinvolti devono essere compresi in un’età tra i 18 e i 30 anni e per i servizi riceveranno un compenso mensile (tramite una prestazione occasionale) pari a un massimo di 700 euro. I servizi si svolgeranno nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto. Sarà realizzato un corso di formazione per supportare i ragazzi in questo nuovo incarico, di cui si occuperà l’ Ufficio Turistico del Comune di San Teodoro.

In tutto si ricercano 22 steward di spiaggia, da suddividersi in turni, per 10 ore al giorno (max 5 ore ciascuno), dalle ore 08 e 30 alle ore 13 e 30 e dalle 13 e 30 alle 18 e 30, dal lunedì alla domenica. Inoltre si cercano anche 4 steward urbani, da suddividersi in turni, per 5 ore al giorno, dalle ore 19 alle ore 24, dal lunedì alla domenica.

