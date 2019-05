Il festival organizzato da Salmo.

Salmo non smette mai di stupirci. Il rapper olbiese, conosciuto per il suo stile unico e stravagante, annuncia la sua nuova pazza idea di cui ne è il direttore creativo e artistico.

In collaborazione con RedBull e GNV, Salmo sarà il capitano della Open Sea Republic, una vera e propria repubblica sull’acqua dove si ballerà e canterà per 36 ore No Stop.

Un Festival della musica in mezzo al mare. Una crociera che salperà il 21 giugno dal porto di Genova con direzione Olbia, la città natale del rapper, e farà rientro il 23.

Concerti live, showcase e tante attività con super ospiti d’eccezioni , che si esibiranno giorno e notte, nelle diverse location della nave regalando ai primi mille fan che riusciranno ad aggiudicarsi i biglietti, un esperienza unica a stretto contatto con la ciurma di artisti selezionati personalmente da Salmo.

“Ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Insieme a me ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire, vorrei fosse una sorpresa”, afferma Salmo, che salirà sul palco allestito sul ponte della nave per uno speciale live set, una performance unica di circa 3h pensata ad hoc per questo evento.

Oltre alla musica durante tutto il tragitto saranno previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema, serate in discoteca, open bar e chi più ne ha più ne metta.





