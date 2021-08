Salvata una tartaruga marina a La Maddalena.

Si trovava in difficoltà nelle acque di Caprera. Una tartaruga di mare è stata salvata dall’associazione Sea Me Sardinia, incaricata dal Parco della Maddalena.

L’Associazione Sea Me Sardinia, incaricata dal Parco, ha ricevuto una segnalazione dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena relativa al recupero di una tartaruga marina in difficoltà, effettuato dall’equipaggio di una imbarcazione a vela a Nord dell’isola Pecora, Est dell’isola di Caprera (SS).

L’armatore, Diego Fadda, riportava di aver osservato la tartaruga nuotare con difficoltà, non in assetto, sbandata sul lato sinistro e che l’animale respirava “a fatica”. Gli operatori di Sea Me Sardinia, in continuo contatto con l’Ufficio Ambiente del Parco Nazionale, hanno quindi programmato l’intervento che si è potuto concludere tempestivamente anche grazie alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, che si offriva per un supporto immediato sul luogo in cui la barca si trovava all’ancora.

Durante la navigazione sulla motovedetta della Capitaneria di Porto di La Maddalena, si è provveduto a idratare l’animale e a coprirne gli occhi, tenendo libere le narici. La tartaruga, battezzata dai suoi soccorritori “Lady Wolf”, è stata quindi trasportata al porto di Cala Gavetta, dove sono stati raccolti dati biometrici, fotografici e alcuni dati sulle condizioni di salute. Successivamente l’animale è stato trasportato e consegnato all’Associazione Crama, per il ricovero presso il Centro di Recupero del Parco Nazionale dell’Asinara.

Nel 2021 questa è già la quarta tartaruga marina recuperata viva nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e ricoverata presso il Centro di Recupero dell’Asinara. In totale dal 2020, sono stati effettuati 15 interventi tra recuperi e spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine, condotti dal Parco Nazionale di La Maddalena in collaborazione con l’associazione SEA ME Sardinia.

