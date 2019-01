La nomina dell’ex prefetto di Olbia-Tempio Mulas.

L’ex prefetto di Sassari e di Olbia-Tempio Salvatore Mulas è stato nominato capo del dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile. L’esponente dell’esecutivo era, in questi anni, a Verona, sempre con l’incarico di prefetto. Nativo di Macomer, 64 anni, negli anni nel Nord Sardegna ha gestito da vicino alcune vicende importanti, come la tragica alluvione in Gallura e le numerose problematiche legate agli anni della crisi economica.

Ha iniziato la sua carriera professionale in polizia, per percorrere tutti i gradi di carriera, fino a diventare questore di Cagliari nel 2008 e dirigente generale l’anno successivo. L’incarico a prefetto di Sassari gli è arrivato nel 2011 per poi essere destinato a Verona dal 2015.

