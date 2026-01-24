Un percorso di formazione scuola-lavoro tra aule del liceo e studio legale a Olbia.

A Olbia prende forma una nuova collaborazione che rafforza il legame tra scuola e mondo delle professioni giuridiche, grazie al liceo classico “Antonio Gramsci”, che ha attivato un percorso di formazione scuola-lavoro. Questo consentirà agli studenti di avvicinarsi concretamente allo studio del diritto e alla pratica forense, attraverso un’esperienza diretta all’interno di uno studio legale a Olbia.

L’iniziativa nasce da un accordo stipulato con l’avvocato Roberta Campesi, professionista civilista che da anni presta attività di assistenza e consulenza legale a enti pubblici e aziende private. Grazie a questa intesa, gli studenti interessati a proseguire gli studi universitari in Giurisprudenza possono svolgere le ore previste dal percorso formativo in un contesto professionale strutturato.

Dallo studio teorico alla conoscenza della pratica giuridica

Il progetto permette agli alunni di affiancare alla preparazione teorica un’esperienza concreta, entrando in contatto con le attività quotidiane di uno studio legale a Olbia e con le modalità operative della professione forense. Gli studenti possono osservare il funzionamento della pratica d’ufficio, comprendere l’organizzazione del lavoro e acquisire una prima consapevolezza del ruolo dell’avvocato.

Il percorso si inserisce pienamente nella tradizione formativa del liceo classico, che mira a sviluppare capacità critiche, rigore metodologico e attenzione al valore del diritto come strumento di garanzia e di giustizia. L’attività si rivolge in particolare a chi intende orientare il proprio futuro universitario verso le discipline giuridiche.

Un progetto educativo che guarda al futuro universitario

Come scrive La Nuova Sardegna, il responsabile della formazione scuola-lavoro del liceo Gramsci ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, evidenziando come la collaborazione con uno studio legale a Olbia rappresenti un valore aggiunto per il percorso degli studenti. L’esperienza consente di avvicinarsi al diritto non solo come materia di studio, ma come pratica concreta e professione.

