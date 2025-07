Le salme di Sami e Fares torneranno nei loro paesi di origine

Le salme dei due ragazzi vittime dell’incidente ad Arzachena torneranno in Egitto e Marocco.

Le salme dei due giovani rimasti uccisi nell’incidente sulla statale 125, ad Arzachena, il 13 luglio scorso, saranno riportate nei loro paesi di origine, in Marocco e in Egitto. Questa mattina, durante la veglia del funerale, si erano verificate alcune tensioni, poi placate, con la concessione ai famigliari di ricomporre le salme di Sami Ait Oukfir e Fares Shehata.

La città è in lutto per la scomparsa dei due ventenni, due ragazzi molto conosciuti e ricordati come dei grandi lavoratori. Il territorio in pochi giorni porta anche le ferite di un altro tragico incidente stradale, dove Gaia Costa, 24enne tempiese, ha perso la vita in modo tragico investita da un suv.

