Il Comune di Olbia rende pedonale il centro di San Pantaleo

Dopo aver disposto lo sfratto al mercatino settimanale, il Comune di Olbia ha reso pedonale il centro della frazione-gioiello di San Pantaleo. Il provvedimento “con decorrenza immediata” è valido per 24 ore su 24. le prove generali c’erano state, quando il cento era stato blindato per un evento privato. Ora diventa sempre pedonale.

Il dirigente del settore Lavori pubblici ha firmato l’atto che blinda il cuore di San Pantaleo. “Si è disposto l’istituzione di Area pedonale urbana nel centro storico”, si legge. Ecco le strade interessate: piazza della Chiesa, via della Basilica, via Maddalena, via Torres, piazza Tola, via Azuni, via Caprera, via Molise, via Oberdan, via Po, via Petra Sarda (nel tratto compreso tra via Trapani e via Zara).

