Nuovi parcheggi ad Arzachena, ma salgono le tariffe.

Il Comune di Arzachena ha annunciato l’apertura di tre nuovi parcheggi a pagamento per cercare di migliorare la qualità del servizio di parcheggio nel territorio. Le nuove aree si trovano in via Nazionale, lungomare Adrea Doria e al parco Riva Azzurra a Cannigione, e porteranno il totale di posteggi a disposizione a 367.

Per i cittadini residenti sarà confermato il costo di 15 euro annui per l’abbonamento stagionale, mentre per gli altri utenti le tariffa oraria salirà da 1,50 euro a 2,50 euro. I motocicli avranno un supplemento di 0,50 centesimi, mentre gli autobus e i camper saranno soggetti a una tariffa di 10 euro l’ora.

L’obiettivo è di utilizzare i maggiori introiti per creare nuovi parcheggi pubblici e finanziare il trasporto urbano, migliorando la vivibilità delle località turistiche durante l’estate. È stata inoltre confermata la possibilità di un abbonamento a 80 euro per i residenti dei Comuni limitrofi.

“L’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento, per un totale di 367 posteggi, ha lo scopo di migliorare la viabilità nel borgo di Cannigione e favorire la rotazione delle auto nei punti più caldi, dove l’accesso alle attività commerciali, ai locali pubblici e ai servizi del porto è diventato sempre più difficoltoso. La destinazione è in continua espansione, per cui è necessario garantire maggiore flessibilità e ricambio per soddisfare le esigenze dei tantissimi visitatori e dei lavoratori stagionali che gravitano nelle aree costiere. – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. I residenti saranno sempre agevolati perché le nuove aree sono incluse nel costo dell’abbonamento che sottoscrivono ogni anno, mentre i maggiori introiti derivanti dall’aumento delle tariffe orarie verranno reinvestiti per la creazione, la manutenzione e la gestione di nuovi parcheggi pubblici, per finanziare il trasporto urbano e incentivare la mobilità: tutte iniziative volte a migliorare la vivibilità delle nostre località turistiche di punta durante l’estate. In generale, è un primo passo che ci consentirà di innalzare la qualità del servizio di parcheggio offerto nei prossimi anni”.

Le tariffe a pagamento in via Nazionale, nel lungomare Andrea Doria e al parco Riva Azzurra saranno richieste solo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In tutto il territorio comunale, la nuova tariffa oraria per i parcheggi è pari a 2,50 euro per ora o frazione di ora successiva per le autovetture, con tariffa massima giornaliera di 12,50 euro (nel 2022 euro 1,50 l’ora e max 7,50 al giorno); per i motocicli è pari a 1 euro l’ora (nel 2022 euro 0,50 l’ora) e per autobus e camper 10 euro l’ora (nel 2022 euro 5 l’ora). Confermata la possibilità di abbonamento per avvantaggiare i residenti nei comuni limitrofi senza sbocco a mare, che potranno accedere per tutto il periodo al costo di 80 euro, e per alcune categorie di non residenti.

La data di avvio del servizio di parcheggio a pagamento in tutto il territorio comunale, indicativamente dal prossimo giugno, verrà comunicata successivamente insieme alle modalità di sottoscrizione degli abbonamenti sul sito www.comunearzachena.it e sulla pagina Facebook ”Amministrazione comunale di Arzachena”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui