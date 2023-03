Anche a Santa Teresa la raccolta della plastica in spiaggia

L’invito era per tanti, ma solo in due si son ritrovati in spiaggia a Santa Teresa per raccogliere la plastica. Non si sono persi perché quattro braccia sono in grado di recuperare i rifiuti lasciati da decine di persone in mare e lungo le coste. “Chi doveva venire si è dato per malato. Sarà stato il maltempo? – si chiedono gli attivisti di Plastic Free Sardegna -. Solo in due volontari abbiamo fatto comunque un bel lavoro. Questa spiaggia, l’ultima percorrendo la strada del villaggio di Santa Reparata, aveva bisogno di una prima mano di pulizia”.

“Rimane tanto da raccogliere soprattutto microplastiche e piccoli oggetti portati probabilmente dal mare o lasciati dai turisti. Torneremo affinché questo luogo ritorni a splendere – spiegano -. Aggiungo anche che una ragazza di Porto Torres mi aveva chiesto di partecipare, ma ho preferito non farle affrontare un viaggio lungo viste le condizioni metereologiche avverse. In ogni caso per chi fosse interessato la prossima raccolta verrà fissata in aprile e si svolgerà sempre in una spiaggia”. Il maltempo non aiuta, ma quando uno crede veramente in quello che fa è pronto ad affrontarlo. Così capita che ci si ritrovi solo in due, ma si decida di portare avanti la missione. Perché ci vuole molto impegno perché ogni singolo pezzo di plastica sparisca dalle coste sarde.

