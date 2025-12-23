A soli 64 anni è volato via Andrea Branca, lutto a Olbia

Addio ad Andrea Branca.

Olbia sconvolta per la scomparsa di un uomo di soli 64 anni. Se ne è andato Andrea Branca, un uomo molto conosciuto e voluto bene in città. Una morte che ha sconvolto tantissime persone, che lo ricordano come una persona molto buona e gentile. Branca, che lavorava come tecnico nautico a Olbia, lascia una moglie e due figlie.

La notizia del lutto a pochi giorni da Natale ha rattristato molte persone, fortemente toccate anche per la ancora giovane età dell’uomo. I funerali di Andrea Branca si terranno domani, 24 dicembre, alle ore 11:45, nella chiesa della Sacra Framiglia, a Olbia, partendo dall’abitazione dell’estinto, in via De Amicis, 5.

