Il Rotary Club Coast Porto Rotondo aiuta la mensa dei poveri di Olbia

Una donazione Rotary Club Coast Porto Rotondo alla mensa gestita dalle vincenziane

Per Natale la mensa dei poveri di Olbia potrà contare su un aiuto in più grazie al Rotary Club Coast Porto Rotondo. Il presidente Elias Mundula ha scelto di fare una donazione al Gruppo volontariato vincenziano San Paolo. I volontari che tengono in piedi la mensa riescono ad aiutare gli indigenti grazie alle donazioni.

Anche nell’ambito del Premio Personaggio dell’anno curato da Gallura Oggi, oltre ai riconoscimenti, si è deciso di devolvere il contributo degli sponsor a chi cura la mensa di Olbia. Proprio nei giorni scorsi la presidente Tiziana Marzocca aveva ricordato quanto siano importanti le donazioni per tenere in piedi il servizio che garantisce un pasto a un’ottantina di persone che vanno lì. Ma c’è anche una decina di famiglie con figli che riesce a mangiare grazie ai volontari.

