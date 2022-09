Inaugurato l’Expo Calangianus: via ai campionati mondiali di biliardo

Il sindaco ha inaugurato l’Expo Calangianus che ospita i Mondiali di biliardo

Il sindaco Fabio Albieri ha inaugurato l’Expo Calangianus, che ospita i Mondiali di biliardo. “È un grande onore poter ospitare un evento mondiale“, ha detto alla cerimonia. Ha sottolineato il “grande sacrificio per realizzare quest’opera, un lavoro cominciato nella passata legislatura“. Con l’inaugurazione è sono cominciati i Mondiali di biliardo a 5 birilli. Da ieri si stanno sfidando 400 atleti che si giocano le qualificazioni per gli ultimi 8 posti riservati ai 64 partecipanti alla gara. Il clou della manifestazione è dal 20 al 24 settembre.

L’ex padiglione fieristico, oggi Expo Calangianus, che ospiterà l’evento, fu costruito nel 1987 per ospitare le fiere del sughero, poi fu utilizzato solo per feste e raduni. Oggi è un’altra storia. Con altri fondi regionali, è stato tutto rimesso a nuovo e il biliardo lo riporta in vita. Ma il sindaco Albieri ha parlato anche di quello che accadrà dopo il Mondiale. “È un’opera che regaliamo alla comunità per tanti altri eventi, che stiamo già programmando – ha concluso -. Eventi che serviranno per promuovere il paese e tutto il territorio”.