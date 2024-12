Apre oggi la vendita dei biglietti per il Red Valley 2025

Il Red Valley compie dieci anni e per il 2025 si conferma un appuntamento fisso di Olbia: via alla vendita dei biglietti. Non si sa chi salirà sul palco, ma c’è già la possibilità di acquistare i biglietti a scatola chiusa. “Biglietti disponibili da oggi, giovedì 19 dicembre, alle ore 14.00 – annunciano gli organizzatori -. Stai cercando il regalo di Natale perfetto? Sorprendi chi ami con un’esperienza unica: il Red Valley Festival 2025! Quattro giorni di pura magia, con artisti internazionali e show straordinari che renderanno ogni attimo indimenticabile. Ma attenzione: i biglietti a questo prezzo esclusivo sono limitati”.

Da oggi si potrà comprare l’abbonamento alle quattro date con un prezzo di favore. Le uniche certezze per ora sono il luogo e gli orari. Confermato per il terzo anno consecutivo lo spazio della Olbia Arena. Ieri sono state diffuse le date ufficiali: il Red Valley 2025 si terrà il 13, 14, 15 e 16 agosto.

