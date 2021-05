Sardegna in zona bianca, la nuova ordinanza della Regione

La nuova ordinanza della Regione.

Dopo tanta attesa primo giorno di zona bianca in Sardegna. Il presidente Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza, valida da oggi sino al 15 giugno.

Oltre alla riapertura di bar e ristoranti via libera anche per i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei. Ok anche per piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6.

Riprendono le feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e, con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 al chiuso.

Le attività dei servizi di ristorazione, potranno essere svolte da qualsiasi esercizio anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5.

Buone notizie anche per le fiere (comprese sagre e fiere locali), sale giochi e scommesse, sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi e per i corsi di formazione.

Novità anche per il conteggio delle presenze: verranno escluse dal computo infatti le persone che dimostrino con il relativo certificato di aver completato il ciclo di vaccinazione, quelle che hanno superato l’infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi e quelle che hanno effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo da non oltre 48 ore.

